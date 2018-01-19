Самую красивую девушку МГУ направят в Париж

Студентка 4 курса факультета политологии МГУ имени Ломоносова Полина Тихонова стала победительницей конкурса "Мисс МГУ 2018" и получила путевку в Париж.

Как передает РИА Новости, уроженка Магнитогорска Полина Тихонова является серебряной медалисткой школы и 100-балльницей ЕГЭ по русскому языку, а также имеет разряд по легкой атлетике в беге на 100 метров.

В конкурсе участвовали представительницы 10 факультетов Московского государственного университета, среди которых — физический, вычислительной математики и кибернетики, фундаментальной физико-химической инженерии, мехмат, психологии, географический, глобальных процессов, филологический, политологии и высшей школу телевидения.

Девушки должны были во время испытаний продемонстрировать не только красоту, но и интеллект. Самых красивых и умных выбирало жюри, в котором были преподаватели МГУ, известные выпускники университета, а также известные деятели культуры, такие как Валдис Пельш, Яна Чурикова и Тутта Ларсен, певец Марк Тишман и композитор Вячеслав Добрынин.