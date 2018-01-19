В Калифорнии зафиксировано сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на мексиканской части полуострова Калифорния. Эта часть Калифорнии особенно популярна у туристов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Эпицентр землетрясения находился в 76 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лорето, сообщает "Интерфакс". Очаг залегал на глубине 16 километров. О землетрясении сообщили президент Мексики Энрике Пенья Ньето и генеральный директор Национальной службы гражданской обороны Рикардо де ла Крус.