Вокалистку The Cranberries похоронят в Ирландии 23 января

Похороны солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан состоятся во вторник, 23 января, на родине певицы, в ирландском графстве Лимерик. Заупокойная месса, на которой, предположительно, будут присутствовать только члены семьи и друзья О'Риордан, пройдет в церкви святого Эльве в Баллибрикене (юго-запад страны) в тот же день.

Как добавляет РИА Новости, в ближайшее воскресенье, 21 января, состоится церемония прощания с певицей в церкви святого Иосифа в Лимерике.

Заседание в рамках дознания по делу о кончине Долорес О'Риордан состоится 3 апреля. Полиция Лондона уже заявила, что не рассматривает смерть певицы как подозрительную.

Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет. О причинах смерти пока не говорится – их должно показать вскрытие тела артистки.