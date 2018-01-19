Водитель, стрелявший в сотрудника ДПС, задержан в Подмосковье

В Подмосковье задержан нетрезвый водитель, открывший стрельбу из травматического оружия в сотрудника ДПС. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как уточняется, в пятницу, 19 января, около 17 часов по московскому времени сотрудник ДПС Люберецкого района заметил в Лыткарино машину, съехавшую в кювет. Полицейский подошел к автомобилю и увидел на переднем водительском сидении мужчину, который, по его мнению, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина проследовал вместе с сотрудником полиции в служебную машину, передает ТАСС. В салоне автомобиля он попытался выстрелить из травматического пистолета в голову полицейскому.

Правоохранителю удалось увернуться от пули. Между мужчинами началась борьба. Подозреваемый стрелял еще несколько раз, но попасть в полицейского не сумел. В итоге сотруднику ДПС удалось выбить оружие из рук подозреваемого.

В отношении 43-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье №317 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

К настоящему времени был проведен осмотр места ЧП. Мужчину задержали. Он будет допрошен в самое ближайшее время.