КХЛ. "Слован" на выезде обыграл "Ак Барс", "Сочи" победил "Йокерит"

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ( КХЛ) завершался тремя поединками. В одном из них неудачно выступающий "Слован" на выезде оказался сильнее лидера Восточной конференции из "Ак Барса". Примечательно, что счет был открыт именно казанцами, однако словацкий клуб смог сначала восстановить равенство, а затем тремя заброшенными шайбами и вовсе довести счет до разгромного. Подопечные Зинетулы Билялетдинова в середине третьего периода смогли ответить лишь одним голом и уступили аутсайдеру со счетом 2:4.

На юге России "Сочи" встречался с финским "Йокеритом". Как и в казанском поединке, в данном матче забившие первыми "джокеры" не смогли развить свое преимущество и упустили победу. Усилиями Андрея Иванова и Артема Томилина сочинцы смогли в концовке матча дожать гостей и победить с минимальным счетом 2:1. Успех в домашнем поединке гарантировал южанам выход в плей-офф КХЛ.

В последней игре дня нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду принимал подольский "Витязь". Подопечные Андрея Назарова в последних двух матчах не одержали ни одной победы и в данном поединке продолжили свою неудачную серию. Подмосковный клуб забил первым, когда на 17-й минуте игры отличился Антон Лазарев, но эта шайба осталась единственной для "витязей". Усилиями Денниса Эверберга хозяева отыгрались еще до окончания первого периода, а в течение второго игрового отрезка они еще дважды поражали ворота гостей – забитые шайбы на счету Рафаэля Бикмуллина и Никиты Филатова.

Напомним, что ранее ЦСКА уступил "Салавату Юлаеву", что позволило питерскому СКА досрочно одержать победу в "регулярке" КХЛ.