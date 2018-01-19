Взрыв на заправке в Ереване: один человек пострадал

В Ереване один человек пострадал в результате взрыва на газозаправочной станции, расположенной на окраине города. О происшествии сообщили представители пресс-службы МЧС Армении.

Как уточняется, сигнал о взрыве газового баллона на газозаправочной станции в ереванском квартале Давташен поступил на пульт 19 января в 22:51 по местному времени. В результате ЧП пострадал один человек. На место происшествия выехали три спасательных расчета, оперативные группы Центра медицины катастроф и Национального центра кризисного управления, передает РИА Новости.

По предварительным данным, на территории заправки взорвался газовый баллон маршрутной "Газели".

Очевидцы сообщили, что взрыв повредил еще две машины. Пострадавшего работника заправочной станции госпитализировали.