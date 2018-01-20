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20 января 201806:14

В Улан-Удэ прибыли врачи из Москвы для помощи пострадавшим в ЧП школьникам
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Врачи из Москвы приехали в Улан-Удэ, чтобы оказать помощь школьникам, которые пострадали в результате ЧП в поселке Сосновый бор. Об этом СМИ сообщил главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

Как уточнил Тимкин, из Москвы прибыли нейро- и микрохирурги, а также анестезиологи. Они будут консультировать и оперировать пострадавших.

По словам главврача, количество и состояние пострадавших, которые были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, прежнее. Это шесть человек (в том числе подросток, нападавший на детей) и преподавательница. Один из детей – в крайне тяжелом состоянии, двое – в тяжелом. У всех остальных пострадавших наблюдается положительная динамика.

Как отметил Тимкин, у всех детей в основном повреждения механического характера, рубленые раны, рвано-ушибленные раны. У учительницы также есть небольшой ожог.

ЧП произошло утром 19 января, напоминает ТАСС. По данным правоохранительных органов, ученик 9 класса пришел в школу №5 с топором, поджег учебное помещение, напал на учеников 7 класса, а после пытался скрыться и ранил себя ножом. В результате нападения семь человек были госпитализированы, в том числе сам нападавший. Его доставили под конвоем в больницу. Было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

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