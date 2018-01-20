В аэропорту США съемочную группу задержали за попытку провоза муляжа бомбы

В международном аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси, США) задержана съемочная группа, работающая по контракту на американский телеканал CNBC. Группу задержали за попытку провоза муляжа бомбы.

Как уточняется, не менее семи человек, которые снимали по контракту различные репортажи для CNBC, пытались в ручной клади пронести через пункт досмотра устройство, внешне походившее на настоящую самодельную бомбу.

По предварительным данным, они хотели таким образом проверить, смогут ли службы безопасности аэропорта обнаружить муляж, а затем рассказать об этом в своем сюжете.

Задержанным предъявили обвинения в нарушении правил безопасности, а также сговоре с целью вызвать панику среди населения. Теперь членам съемочной группы могут грозить штрафы в размере более 13 тысяч долларов, передает ТАСС.