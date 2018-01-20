Баскетбол. ЦСКА победил "Панатинаикос" и продолжает лидировать в Евролиге

В рамках 19-го тура баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезде встречался с греческим "Панатинаикосом" и смогли одержать минимальную победу. Подопечные Димитриса Итудиса стартовали с проигранной первой четверти (15:20), но во втором игровом отрезке догнали хозяев паркета и на большой перерыв ушли, имея преимущество в три очка – 31:29.

После перерыва "красно-синие" удерживали свое преимущество, несмотря на попытки "Пао" догнать гостей. ЦСКА одержал победу со счетом 75:70. Самым результативным игроком в составе "армейцев" стал Серхио Родригес, в активе которого 21 набранный балл.

В следующем матче Евролиги ЦСКА предстоит сыграть с немецким "Бамбергом". Игра состоится в Москве 26 января.