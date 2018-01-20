В Твери возбуждено уголовное дело после избиения фельдшера скорой

В Тверской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Твери. Такая информация появилась на сайте Следственного управления СКР по региону.

Согласно материалам следствия, 18 января бригада скорой помощи приехала по вызову к дому на бульваре Гусева. Нуждающегося в медицинской помощи мужчину поместили в автомобиль, но там молодой человек повел себя неадекватно, начал размахивать ногами и руками, дважды ударив фельдшера рукой. Друзья вывели мужчину из автомобиля, после чего он поднял с земли камень и ударил фельдшера в лицо.

В результате у медицинского работника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и травма левого глаза.

Хулиган и его приятели скрылись с места происшествия, передает агентство "Интерфакс".

По данному факту Московский межрайонный следственный отдел Твери возбудил в отношении 22-летнего местного жителя уголовное дело по статье №116 Уголовного кодекса РФ ("Побои").

Следователи допросили очевидцев и пострадавшего. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.