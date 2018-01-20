Роналду не станет игроком "МанЮнайтед" из-за трансфера Санчеса

Английский "Манчестер Юнайтед" не рассматривает вариант приобретения полузащитника "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду поскольку наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо считает такой трансфер бессмысленным.

Такой точки зрения специалист стал придерживаться после того, как команду может пополнить нападающий "Арсенала" Алексис Санчес, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на испанскую газету Marca. Более того, по имеющейся информации чилиец возьмет в "МЮ" седьмой номер – любимую цифру Роналду. Именно под этим номером португалец играл в составе манкунианцев.

Напомним, что ранее Моуриньо давал согласие на трансфер Роналду, после чего боссы "Манчестера" даже перешли к детальной проработке готовящегося трансфера. В свою очередь Алексис Санчес официально пока не стал футболистом "Юнайтед". Сделка по чилийцу должна состояться после того, как полузащитник "МЮ" Генрих Мхитарян проследует в обратном направлении – в лондонский "Арсенал".