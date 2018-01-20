Подросток-хакер из Британии получил данные разведки, притворившись бывшим главой ЦРУ

Хакер-подросток из Великобритании Кейн Гэмбл получил доступ к планам по разведывательным операциям Соединенных Штатов Америки в Иране и Афганистане, притворившись бывшим главой ЦРУ. Об этом сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на слушания в суде.

Ранее СМИ сообщали, что хакер признался в попытке взломать компьютеры бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных чиновников США. Целью Гэмбла стали заместитель помощника экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы по национальной безопасности Аврил Хайнс и советник Обамы по науке и технологиям Джон Холдрен. 18-летний Кейн Гэмбл признал себя виновным по 10 пунктам обвинения, в том числе в несанкционированном внесении изменений в компьютерные материалы и в попытке получить несанкционированный доступ к данным.

Гэмбл, которому тогда было 15 лет, сумел получить доступ к компьютерам Бреннана с помощью методов "социальной инженерии". По данным СМИ, подросток насмехался над своими жертвами, забрасывал их сообщениями, выкладывал в сети их личную информацию, звонил им, загружал на их компьютеры порнографию, а также удаленно управлял их телевизорами и айпадами.

Изначально подросток смог получить доступ к интернет-аккаунту Бреннана на сайте оператора связи Verizon, притворившись сотрудником компании, передает РИА Новости. Чуть позднее он выдал себя за самого Бреннана. Сначала ему не удавалось получить доступ к компьютеру бывшего главы ЦРУ, так как он не смог ответить на контрольный вопрос о кличке его первого домашнего животного. Но затем юный хакер убедил обработчика вызовов изменить пин-код и контрольный вопрос.

Так же Гэмбл получил доступ к другим аккаунтам Бреннана, а позже – к его контактам и электронным письмам.

Британец смог убедить службу техподдержки ФБР в том, что он является занимавшим тогда пост заместителя директора ФБР Марком Джулиано, и получил доступ к базам данных разведки, в том числе касающимся операций в Иране и Афганистане.

В феврале 2016 года Гэмбл смог получить доступ к сети министерства юстиции США, данным 20 тысяч сотрудников ФБР и многим делам (например, дело о взрыве на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года). Секретная служба США и ФБР были настолько обеспокоены тем, что смог увидеть хакер, что незамедлительно обратились в полицию Великобритании с просьбой об аресте подростка.

Дату вынесения приговора Кейну Гэмблу пока не установили, передает РИА Новости.