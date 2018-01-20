Во Флориде успешно запущена ракета Atlas V со спутником для ВВС США

Вечером 19 января ракета-носитель Atlas V стартовала со спутником GEO-4 для ВВС Соединенных Штатов Америки.

Как уточняется, запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте spaceflightnow.com, передает РИА Новости.

Спутник GEO-4 предназначается для оперативного предупреждения о применении боевых ракет. Первоначально запуск был намечен на минувший четверг, но из-за технической неисправности его отложили.

Pапущенный с помощью Atlas V, cпутник GEO-4 войдет в состав ИСНБ вместе с десятью другими спутниками, уже находящимися на орбите. Его масса – около 4,5 тонны, срок службы – 12 лет. Все эти аппараты созданы американской корпорацией Lockheed Martin.

Уже четвертый раз компания United Launch Alliance осуществляет запуск миссии SBIRS (Инфракрасная система наземного базирования). Цели и задачи системы – наблюдение и передача на Землю данных о ракетных запусках.

United Launch Alliance — совместное предприятие корпораций Lockheed Martin и Boeing.