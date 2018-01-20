Экипаж Николаева финишировал первым на 13 этапе "Дакара"

В Южной Америке продолжается ралли-марафон "Дакар". На 13-м этапе гонки, который пролегал между Сан-Хуаном и Кордовой, в классе грузовиков победу праздновал экипаж российского гонщика Эдуарда Николаева из "Камаз-мастера". Россиянин преодолел спецучасток общей протяженностью 368 километров за 5 часов 59 минут и 2 секунды.

На второй строчке расположился еще один представитель России – также выступающий за "Камаз-мастер" Айрат Мардеев. Его отставание от победителя этапа составило 50 секунд. При этом отметим, что на определенном участке гонки Мардеев опережал Николаева. Третью строчку занял экипаж чешского гонщика Мартина Коломы на "Татре" (+6.06)

Главный конкурент Николаева в генеральной классификации "Дакара" Федерико Вильягра на "Ивеко" завершил гонку досрочно. У аргентинца во время гонки возникли неисправные проблемы с коробкой передач. Накануне 13-го этапа Вильягра уступал Николаеву лишь одну секунду.

В результате схода аргентинца с дистанции в общем зачете произошли изменения: команда Николаева со временем 53 часа 13 минут 33 секунды упрочила свое лидерство. Ближайшим преследователем россиянина теперь стал экипаж белоруса Сергея Вязовича на "Мазе", отстающий от лидера на 3 часа 53 минуты и 59 секунд. На третью позицию поднялся Мардеев (+5.21,05).

В десятку лучших также входит экипаж Дмитрия Сотникова, обосновавшегося на восьмом месте генеральной классификации (+10-4,29).

Заключительный этап ралли-марафона состоится 20 января в Кордове. Участникам гонки предстоит преодолеть 286 километров.