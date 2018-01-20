НХЛ. Очки Овечкина, Кузнецова и Орлова не помогли "Вашингтону" одержать победу

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпитэлз" на своем льду принимал "Монреаль Канадиенс" и не смог одержать победу при собственных болельщиках. Хоккеисты столичного клуба проиграли со счетом 2:3.

За команду хозяев результативными действиями отличились сразу три россиянина – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов стали ассистентами Джона Карлсона в моменте с первой заброшенной шайбой, а Дмитрий Орлов принял участие во втором голе команды в исполнении Ларса Эллера. За "Монреаль" дубль оформил Макс Пачьоретти, еще единожды отличился Пол Байрон.

После поражения "Вашингтон" занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В его активе 60 очков. "Монреаль" же набрал 44 балла и поднялся на 12 позицию.

В еще одном матче "Флорида Пантерз" в овертайме смогла добиться победы над "Вегас Голден Найтс". Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 3:3, а спустя 40 секунд после начала дополнительного времени Аарон Экблад принес победу своему клубу. Самым результативным игроком поединка стал Александр Барков, набравший три очка (1+2) за результативность. Также одну из шайб на свой счет записал россиянин Евгений Дадонов. Эта шайба стала для него 10-й в "регулярке" НХЛ. Всего в 35 играх на его счету 27 (10+17) результативных очков.