В Магаданскую область идет мощный циклон

В субботу, 20 января, спасатели распространили экстренное предупреждение о приходе в Магаданскую область мощного циклона с метелями и сильным ветром, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил Пожарно-спасательный центр Колымы.

Приход циклона ожидается 21-22 января, передает РИА Новости.

На всей территории Магаданской области существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с налипанием снега на деревья и провода, обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением ДТП и нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб.

Также спасатели предупреждают о возможном нарушении припая в Охотском море, поэтому не рекомендуют жителям выходить на лед.