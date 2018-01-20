Теннисистка Халеп вышла в четвертый круг Australian Open, отыграв тройной матчбол

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. В третьем круге женского одиночного разряда первая ракетка мира Симона Халеп встречалась с американкой Лорен Дэвис и не без труда одержала победу над соперницей, которая занимает 76-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч закончился со счетом 4:6, 6:4, 15:13. Соперницы провели на корте 3 часа 44 минуты.

В третьем сете румынка трижды имела возможность решить исход поединка в свою пользу, когда подавала на матч, но в каждом из случаев допускала ошибки. Более того, при счете 11:10 уже американская теннисистка имела тройной матчбол, однако и в этот раз имеющая преимущество спортсменка не смогла воспользоваться им. Позже Халеп все-таки смогла реабилитироваться за ранее совершенные ошибки и успешно подала на матч.

В четвертом круге Australian Open первая ракетка мира встретится с победителем противостояния Эшли Брати — Наоми Осака.