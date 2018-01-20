Джикия отправится в Италию на дополнительное обследование

Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия, получивший в контрольном матче против китайского клуба "Шанхай СИПГ" тяжелую травму, в воскресенье, 21 января, отправится из Арабских Объединенных Эмиратов в Рим, где пройдет медицинское обследование.

По словам главы медицинского департамента "красно-белых" Михаила Вартапетова, в понедельник, 22 января, в римской клинике "Вилла Стюарт" состоится не только дополнительное медицинское обследование футболиста, но, возможно, сразу же будет проведена операция, сообщает официальный сайт "Спартака".

Накануне главный тренер столичной команды Массимо Каррера навестил Джикию в его гостиничном номере, пожелав Георгию успешного лечения и скорейшего возвращения в строй.