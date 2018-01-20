Джикия отправится в Италию на дополнительное обследование

Джикия отправится в Италию на дополнительное обследованиеЧитайте нас в Telegram
Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия, получивший в контрольном матче против китайского клуба "Шанхай СИПГ" тяжелую травму, в воскресенье, 21 января, отправится из Арабских Объединенных Эмиратов в Рим, где пройдет медицинское обследование.
По словам главы медицинского департамента "красно-белых" Михаила Вартапетова, в понедельник, 22 января, в римской клинике "Вилла Стюарт" состоится не только дополнительное медицинское обследование футболиста, но, возможно, сразу же будет проведена операция, сообщает официальный сайт "Спартака".
Накануне главный тренер столичной команды Массимо Каррера навестил Джикию в его гостиничном номере, пожелав Георгию успешного лечения и скорейшего возвращения в строй.
В воскресенье Георгий Джикия отправится в Италию, где в понедельник пройдет дополнительное медицинское обследование. По словам главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, возможно, в тот же день Джикии будет сделана операция.https://t.co/ogpHtCix0G pic.twitter.com/0RXX3SmSM2— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 января 2018 г.
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