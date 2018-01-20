После резни в Улан-Удэ в школах увеличат штат психологов

В российских школах увеличат штат психологов после ЧП в Улан-Удэ. Об этом заявил депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов. По его словам, также остро стоит вопрос о повышении квалификации психологов.

Депутат рассказал, что уже предложена инициатива по мониторингу соцсетей совместно с Роскомнадзором. Кроме того, предстоит совместная работа с Минобразования и Комитетом Госдумы по науке и образованию, передает РИА Новости.

В Улан-Удэ утром 19 января ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".