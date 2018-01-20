Спасавшую детей учительницу планируют наградить власти Бурятии

Власти Бурятии планируют наградить учительницу русского языка и литературы Ирину Раменскую, которая защищала детей от подростка, напавшего на них с топором. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. Сейчас учительница находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Врачи отмечают положительную динамику, ее здоровье не вызывает опасений.

Говоря о нападавшем, глава республики отметил, что ранее с ним работал психолог, который не обнаружил отклонений в поведении подростка. Цыденов рассказал, что в ближайшее время все школы Бурятии будут обеспечены штатным или приходящим психологом.

Кроме того, во всех учебных заведениях будет введен пропускной режим. Тревожные кнопки или каналы экстренной связи поставят в тех школах, где их еще нет.

Между тем, глава Бурятии добавил, что будет усилена работа с родителями, поскольку "агрессия ребенка порождается в первую очередь из-за проблем в семье".

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По данным следствия, утром 19 января в Улан-Удэ ученик 9-го класса пришел в школу с топором и напал на учеников 7-го класса, поджег кабинет, после чего пытался скрыться и ранил себя ножом. В результате ЧП были госпитализированы семь человек, в том числе учительница и сам нападавший. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Занятия в школе начнутся в понедельник, однако в пострадавшем классе уроки пока проходить не будут – там до сих пор идут следственные действия, сообщил Цыденов.