В Красноярском крае после столкновения с электричкой погиб водитель легковушки

В Красноярском крае электричка "Абакан – Кошурниково" столкнулась с автомобилем, погиб человек, сообщили в ГИБДД. Жертвой аварии стал водитель иномарки 1972 года рождения, он скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел в 7:35 на железнодорожном переезде Красный кордон. По предварительной информации, автомобиль выехал на красный свет. К месту происшествия прибыл тепловоз, который доставит состав до пункта назначения, передает ТАСС.