При пожаре в Москве погиб человек. В одной из квартир дома на улице Твардовского загорелась кухня, пишет ТАСС. Один пострадавший доставлен в больницу.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 25 квадратных метров на девятом этаже 12-этажного жилого дома.