В 2018 году треть россиян планирует отдыхать за границей

В 2018 году третья часть населения России планирует отдыхать за границей. В основном это молодежь из крупных городов, пишет "Интерфакс".

По данным опроса аналитического центра НАФИ, туристы готовы расстаться в отпуск с суммой в 61 тысячу рублей на человека.

Намного больше россиян хотят остаться в стране и найти занятие по душе во внутреннем туризме. Средняя сумма расходов таких отпускников — 40 тысяч на одного человека.

Россия пока отстает по доле жителей, совершающих туристические поездки, от европейских стран. Такую практику обуславливают экономические и культурные причины.