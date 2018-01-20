Фигурист Алиев: забыл свои ботинки в отеле

Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал о своих ощущениях во время произвольной программы и признался, что пропустил утреннюю тренировку из-за того, что забыл свои ботинки в отеле. Также 18-летний фигурист поблагодарил российских зрителей за поддержку.

"Когда я уверенно сделал первый четверной прыжок в каскаде, то у меня произошел некий эмоциональный подъем, но я понял, что он может мне все испортить. Поэтому ко второму четверному я его немножко приспустил, а вот после него я выдохнул: два сложных и дорогих элемента исполнены!", — цитирует Алиева "Спорт-экспресс".

Кроме того, дебютант взрослого чемпионата Европы рассказал о возникших проблемах в день соревнований. "Утром у меня не было тренировки, потому что я забыл свои ботинки в отеле. Это был небольшой форс-мажор, зато доказал самому себе, что могу хорошо и с удовольствием кататься. Спасибо еще раз публике за поддержку!", — добавил фигурист.