Сирия: турки бомбят курдов, а те убивают их спецназовцев

Бой между курдскими силами самообороны и турецкой армией на границе Сирии закончился потерями для турок. Убиты четыре бойца отряда специального назначения, которые сопровождали военнослужащих при переходе рубежа в районе поселения Бюльбюль, пишет РИА Новости.

Ранее Турция привела войска на границе в состояние повышенной боеготовности. Курды в ответ заявили о готовности к обороне, а официальный Дамаск пообещал сбивать любые турецкие самолеты.

В пятницу и субботу турецкая армия обстреляла сирийских курдов в районе Африн из установок залпового огня. Курды и Турция обвиняют друг друга в провокациях. Стамбул считает, что сирийские курды связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Турция ведет обсуждение с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне.