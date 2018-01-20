Климкин назвал Донбасс "российской колонией"

Смена площадки переговоров контактной группы по Донбассу не имеет значения и не влияет на успех переговоров, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на предложение Трампа перенести место их проведения.

По словам дипломата, Минск был выбран из-за "относительной нейтральности Белоруссии" и удобной логистики. При этом Климкин отметил застой в переговорах, обвинив Россию нежелании выполнять обязательства.

"И причина очень проста: сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию и больше ничего не делать", — заявил он.

Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. В свою очередь посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что создание новых форматов может негативно сказаться на Минских договоренностях.