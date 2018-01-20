Фернандо о расизме: иногда на меня смотрят как-то странно

Полузащитник московского "Спартака" Фернандо высказался о расизме в России, заявив, что ему становится некомфортно, когда он ловит на себе непонятные взгляды со стороны прохожих. В то же время бразилец подчеркнул, что не хочет из-за этого раскручивать никакого скандала.

Тема расизма в России поднялась с новой силой после слов Георгия Джикии про "шоколадок" в клубном "Твиттере". По мнению Фернандо, уже давно надо было прекратить все разговоры по этому поводу. "Тот твит – шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу", — приводит слова футболиста "красно-белых" "Спорт-экспресс".

Также бразилец признался, что ему доводилось сталкиваться с расизмом. Говоря конкретно о нашей стране, спартаковец сообщил, что иногда ему бывает не по себе. "В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно", — заявил Фернандо.

В то же время он не относит эти моменты к проявлению расизма. "Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идет не так. И все равно я стараюсь не форсировать эту тему, не жалуюсь, не раскручиваю из этого скандал", — добавил бразилец.