Трамп решил следить за иностранцами ради безопасности американцев

Президент США Дональд Трамп объяснил в Twitter увеличение срока действия программы слежки за иностранцами за рубежом. Трамп уверил американцев, что программа отличается от негласного наблюдения для внешней разведки, которое критиковали во время выборов.

"Я буду всегда делать то, что нужно для нашей страны, и ставить на первое место безопасность американских граждан", — написал Трамп.

Американцев очень беспокоит террористическая угроза. Как пояснили в Белом доме, для предотвращения терактов нужен постоянный сбор информации. Электронное наблюдение и сбор данных продлеваются до 31 декабря 2023 года.