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20 января 201813:13 Артем Красулин

Shutdown: федеральное правительство США осталось без денег

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Федеральное правительство США официально прекратило работу из-за отсутствия финансирования. Демократы и республиканцы снова не смогли договориться по проекту бюджета, а срок действия временных резолюций истек.

Ровно в 8 утра по Москве впервые за 5 лет и в 18-й раз в истории страны федеральное правительство США официально осталось без денег. Как следствие, некоторые ведомства перестанут выполнять свои функции. Причина события, которое в самих Штатах называют Shutdown, лежит на поверхности. Это бюджет на 2018 год. Точнее отсутствие его полноценной редакции. Срок действия временных резолюций истек, накануне республиканцы и демократы уже в который раз не смогли договориться. Последние, в частности, требовали включить в проект меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними. Республиканцы категорически против.

"Хочу обратить внимание коллег на заявление пресс-секретаря Белого дома, в котором говорится, что мы не будем обсуждать статус нелегальных иммигрантов, в то время как демократы своими требованиями берут в заложники законопослушных граждан нашей страны. Shutdown со 100-процентной вероятностью можно было избежать. Некоторые демократы, возможно, сейчас гордятся собой, но они должны понимать ответственность за свои политические игры", — заявил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл.

В ответ лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил: "Вина должна полностью лечь на плечи Трампа. Это будет названо Shutdown Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения в том, что мы в таком положении, больше, чем президент Трамп. Сегодня будет год, как Трамп возглавляет Белый дом, и Shutdown отлично отражает итоги его деятельности. Он посеял хаос в правительстве и вместо того, чтобы сплотить нас, он еще сильнее нас разделил".

Несмотря на громкие заявления и мрачные заголовки прессы, на жизни самих американцев, как обещают власти и как показывает история, Shutdown почти не отразится. Все ключевые ведомства — экстренные службы, полиция, минюст, почта — продолжат функционировать в обычном режиме. А одним из первых успокоил граждан министр обороны Джеймс Мэттис. Он заявил, что Пентагон продолжит военные операции за рубежом и продолжит защищать американцев от внутренних и внешних угроз. В числе последних он на первое место ставит Россию. Накануне Мэттис озвучил в университете Хопкинса новую оборонную стратегию США.

"Мы встречаемся с растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил, как Китай и Россия, — стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям. Они накладывают вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран. Государства-изгои (такие как Северная Корея и Иран) продолжают предпринимать незаконные действия, которые угрожают региональной и даже мировой стабильности. Они подавляют собственные народы, унижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды", — отметил глава Пентагона.

Все эти страны, по мнению Мэттиса, нарушают правила международного порядка. О том, что писались эти правила не в Вашингтоне, напомнил Сергей Лавров.

"Там даже, по-моему, Китай упомянут на первом месте как агрессивная экономическая держава. Мы на втором месте — как страна, которая нарушает некие правила игры. И вместе с Китаем мы, как гласит эта стратегия, взламываем международную систему изнутри. Знаете, в любой стране военные хотят обосновать необходимость дополнительных расходов. Наверное, здесь надо тоже учитывать этот фактор. Но, в принципе, мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, США стремятся свое лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции и стратегии", — заявил он.

Так или иначе, сейчас в Пентагоне сосредоточены на противодействии. Вашингтон обещает повышать боеготовность армии — развивать ядерные силы и готовиться к возможной войне в космосе и киберпространстве, развивая системы искусственного интеллекта. Разумеется, не без помощи ключевых союзников, в частности, НАТО, участникам которого Мэтттис напомнил о том, что расходы на оборону должны быть пропорциональными.

"Как сказал однажды Уинстон Черчилль: "Единственное, что труднее, чем воевать вместе с союзниками, — это воевать без них". Мы будем сильнее вместе, и мы признаем это. Наши военные силы будут созданы, тренированы и готовы воевать вместе с союзниками. Война вместе и наравне с союзниками позволит нам стать сильными настолько, насколько это возможно", — добавил Мэттис.

Примечательно, что, несмотря на провал переговоров по бюджету и последующий Shutdown, расходы на оборону в самих Штатах, похоже устраивают и республиканцев, и демократов. Речь идет о рекордных в истории США 700 миллиардах долларов.

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