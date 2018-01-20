Россия готова делиться опытом борьбы с новыми террористическими угрозами

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу встретился в субботу с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном. Шойгу пообещал коллеге передать российский опыт противодействия беспилотным летательным аппаратам дальнего действия, которые применяют для террористических атак в Сирии.

"В Сирии появился новый вид террористической угрозы. Дроны, дальность полета которых составляет более 100 километров", — заявил Шойгу.

Мьянма заинтересована в российской помощи, потому что тоже сталкивается с угрозами подобного рода, пишет "Интерфакс". Делегации из Мьянмы приедет в Москву на международную конференцию по безопасности.