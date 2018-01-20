Шарапова покинула Australian Open, уступив Кербер в третьем круге

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче с немецкой спортсменкой Ангеликой Кербер она не сумела взять ни одного сета, проиграв встречу со счетом 1:6, 3:6 по партиям.

Поединок россиянки и немки продолжался чуть более одного часа. В первом сете соперница Шараповой доминировала на площадке, выиграв его 6:1. Во второй партии Мария сумела взять три гейма, но этого было недостаточно для продолжения борьбы.

Таким образом, в женском одиночном турнире Australian Open не осталось ни одной российской теннисистки.