Митрополиту Илариону не по душе интернет-пожертвования

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион против онлайн-записок и интернет-пожертвований, однако идею соцсетей для общения верующих одобряет. Об этом он заявил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Иерарх отметил, что сейчас повсюду есть храмы, и надобности делать что-либо через Интернет нет. "Я не понимаю, зачем нужно подавать записки в Иерусалим, когда можно подать записку в свой собственный приходской храм", — уточнил он, добавив, что религиозная жизнь предполагает посещение храма, участие в жизни общины.

При этом митрополит считает, если люди проводят много времени в соцсетях, значит, Церковь тоже должна присутствовать там. Кроме того, иерарх подчеркнул, что поддерживает идею общения верующих при помощи Интернета.