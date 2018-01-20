На базе отдыха под Одессой взорвалась бомба

В Одесской области взорвалась самодельная бомба. Инцидент случился на базе отдыха курортном поселке Затока.

Никто не пострадал, сообщила в Facebook областная полиция.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили, что база отдыха не огорожена. Эпицентр взрыва находится в помещении за входными металлическими воротами, там же обнаружены воронка, канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями.

Открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Наказание по ней – лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Ведется расследование.