Украинские диверсанты вывезли в Мариуполь похищенного ополченца

На юге ДНР в результате атаки украинских диверсантов погиб боец сил ДНР, еще один ранен и захвачен в плен. Инцидент произошел 19 января в 22:30 в районе населенного пункта Широкино. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

По его словам, пленный находится в следственном изоляторе Мариуполя. На него оказывается физическое давление, чтобы получить нужные показания, а затем опубликовать их в СМИ, передает РИА Новости.