Украинские диверсанты вывезли в Мариуполь похищенного ополченца

Тема:
Ситуация в Донбассе 1 час назад
20 января 201817:18
Украинские диверсанты вывезли в Мариуполь похищенного ополченцаЧитайте нас в Telegram
На юге ДНР в результате атаки украинских диверсантов погиб боец сил ДНР, еще один ранен и захвачен в плен. Инцидент произошел 19 января в 22:30 в районе населенного пункта Широкино. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием Эдуард Басурин.
По его словам, пленный находится в следственном изоляторе Мариуполя. На него оказывается физическое давление, чтобы получить нужные показания, а затем опубликовать их в СМИ, передает РИА Новости.
-
Клинцевич: Киев завел ситуацию в Донбассе в тупик1 час назад
-
Климкин назвал Донбасс "российской колонией"8 часов назад
-
Лавров: РФ будет добиваться выполнения Минских соглашений22 часа назад
-
Кремль: Порошенко подписался под тем, что Россия не агрессор1 сутки назад
-
Макей предложил Трампу Антарктиду в качестве альтернативы Минску1 сутки назад
-
Представители Украины и Донбасса обменялись списками пленных1 сутки назад
-
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Кроссоверы Hyundai Tucson: новые цены и комплектации
- Хит-парад. Самые интересные новинки Детройта, которые приедут в Россию
- Трехдверный Range Rover возвращается: первые фото
- В Туле выставили на продажу коллекцию моделек Porsche за 10 млн рублей
-
В крещенскую ночь Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Ураган в Европе: пилоты сажают самолеты "крабом" и чудом. Видео
- У реконструктора в Петергофе нашли крокодила с миной
- Елена Яковлева рассказала сокровенное о съемках "Интердевочки"
- Жена разыграла мужа после своей смерти
- Полиция пыталась оштрафовать автомобиль из снега
-
Прогноз: рубль укрепится – перед санкциями США
- Израильский вклад в мировой рынок военных дронов
- Как дорого быть верующим в Индии?
- Шешель: Убийство Ивановича выгодно Западу
- Анкара одобрила вторую ветку "Турецкого потока"
-
В США разгорается скандал, способный затмить Уотергейт
- Лавров: недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию
- Штаб Путина собрал в 5 раз больше подписей, чем нужно, и решил остановиться
- Захарова обвинила ЕС в попытке ограничения свободы слова
- Американцы нарушили банковскую тайну российских дипломатов
-
Лайнер едва не скатился в море
- Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Поножовщина в пермской школе: пострадали учительница и 8 детей
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Бомжи по решению суда
- Владельцы столичных ресторанов захватывают городские парковки
- Москва может отказаться от мусоропроводов
- Прораб-интеллигент собирает деньги с жильцов под честное слово
- Элитный самострой вырос в Москворецком парке
- В Москве перехватили 60 тонн нелегальных сигарет
-
Европа уворачивается от "Фредерике"
- Чаша японского терпения переполнилась
- Блогеры за 70 - новый тренд Рунета
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
Сырая вода - главный ЗОЖ-тренд 2018 года
- Семь способов помочь усталым глазам
- Есть вопрос: почему от алкоголя болит голова
- 5 способов избежать развода, в которые верят ученые
- Опасен ли Тамифлю: редкое осложнение встревожило пациентов
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Блокчейн и видеоигры намного ближе, чем вы думаете
- Сенсация: исследование доказало, что геймеры - нормальные люди
- Топ-10 игр, которые могут показать на Е3 2018
- Facebook получила эксклюзив на трансляцию ESL Pro League и ESL One
- Лучшая клавиатура для PUBG... или худшая
-
Фазы Луны никак не связаны с крупными землетрясениями
- Составлена карта движения 10 тысяч звёзд в центре Галактики
- Уроки на открытом воздухе повышают продуктивность обучения
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Живые богини Непала
- Тест: пустили бы вас в порядочный дом XIX века
- Забытые русские путешественники XVIII века
- Неудачные селфи медведя-неумехи с острова Врангеля
- Как якорь удерживает на месте огромный корабль
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Минобороны РФ: операцию в Африне спровоцировали США
57 минут назад
Импланты вместо синтола: "руки-базуки" прооперировали, ноги тоже
41 минута назад
Шторм разнес набережную у Олимпийского парка в Сочи
7 часов назад
Ушел из жизни король французской кухни Поль Бокюз
3 часа назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки
11.01.2018 12:28
"Движение вверх" вошло в историю, но не сошло с большого экрана
7 часов назад
402
КХЛ. "Авангард" взял реванш у "Металлурга"
2 часа назад
Вучич пообещал помощь косовским сербам
2 часа назад
Скончался квнщик из высшей лиги Сергей Баленко
3 часа назад
На базе отдыха под Одессой взорвалась бомба
4 часа назад
Тело Шаинского доставили в Москву
4 часа назад
Танкер Gaselys все же доставит российский газ в США
5 часов назад
Действующие лица: Песков рассказал о Путине и о себе
5 часов назад
Китай обвинил США в подрыве его суверенитета
8 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Защити себя сам
14 часов назад
713
Названы сроки выхода Volkswagen Golf нового поколения
19.01.2018 17:13
Цены на жизненно важные лекарства снова упали
8 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 20 января 2018 года
8 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 20 января 2018 года
18 часов назад
240
Скорая помощь и медные трубы: "Склифосовский" возвращается!
19.01.2018 16:01
Обзор смартфона Vivo V7: селфифон в новых пропорциях
19.01.2018 11:05
"Дикая природа России - 2017": самые яркие фото
19.01.2018 09:23
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве
12.01.2018 22:28
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере