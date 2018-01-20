Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали серебро чемпионата Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Москве, завершили свои выступления танцевальные пары. В субботу, 20 января, они соревновались в произвольной программе. Как и днем ранее, не было равных французской паре Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

Французы в итоге набрали рекордные 203,16 баллов, завоевав золотые медали европейского первенства. Олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев сумели переместиться с четвертого места на второе, став обладателями серебряных наград. Третьими оказались Александра Степанова и Иван Букин, представляющие Россию.

Напомним, что после вчерашней короткой программы на первом месте была французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Вторыми стали россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третью строчку заняли итальянцы Анна Каппеллини и Луки Ланотте.