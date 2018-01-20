К антикурдской операции в Африне подключились ВВС Турции

Турция усилила натиск на курдские силы самообороны в Сирии. Помимо артиллерийских обстрелов, в боевую работу включилась авиация. В районе Африн истребители ВВС Турции начали в субботу уничтожать позиции отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", пишет ТАСС.

Первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич назвал действия Турции эскалацией напряжённости. Сенатор отметил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт. "Россия применит свои вооруженные силы, только если возникнет угроза базам в Тартусе и Хмеймиме", — сказал Клинцевич "Интерфаксу".

По мнению сенатора, Россия оказалась в сложной ситуации, поскольку у Москвы "хорошие отношения, как с Дамаском, так и с Анкарой".