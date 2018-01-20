Руки-базуки оказались на операционном столе

Кирилл Терешин, известный как "руки-базуки", оказался на операционном столе. Врачи приступили к операции рук – они уберут закачанный в мышцы синтол, передает телеграм-канал NEWS.Ru.

Врачи неоднократно предупреждали юношу, что самодельные инъекции опасны для здоровья и могут привести к ампутации конечностей. Однако Терешин мечтал стать обладателем самых больших рук в России и не останавливался, поскольку перед глазами был пример — Ромарио дос Сантос Алвес.

По данным источников Вести.Ru, Терешину должны вставить импланты.

В "Прямом эфире" у Андрея Малахова Кирилл Терешин встретился с синтоловым кумиром из Бразилии, который также предостерег молодого человека от опасных инъекций. Передача выйдет на следующей неделе.

Ромарио дос Сантос Алвес накачал себе бицепсы синтолом до 65 сантиметров. После он был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где его уже направили на ампутацию рук. Однако специалисты смогли спасти ленивому бразильцу конечности.

Сейчас чтобы дополнить свой образ Терешин начал экспериментировать с внешностью, удаляя брови и перекрашивая волосы.