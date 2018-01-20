Шипулин стал третьим в гонке преследования

В Антхольце на этапе Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования. После спринта российские болельщики были вправе ожидать успешного выступления от Антона Шипулина, накануне уступившего всего 4 секунды немцу Пайфферу в борьбе за третье место. И наш биатлонист не подвел, завоевав бронзу.

Норвежец Йоханесс Бе, победивший в гонке на 10 километров, стартовал первым. Следом за ним в 13 секундах отправился на дистанцию Мартен Фуркад. А еще через тридцать с лишним секунд в гонку вступили немец Пфайфер и россиянин Шипулин.

В итоге победу праздновал младший из братьев Бе – Йоханнес. Вторым к финишу пришел Фуркад. Третьим стал Антон Шипулин, завоевав для России очередную бронзу.