МИД РФ: заявления США по химоружию лишены всякой логики

США под надуманным предлогом остановили уничтожение своего химоружия и сохранили 10 процентов арсенала. Об этом в субботу заявили в Минобороны России, комментируя недавние американские обвинения в адрес Москвы. А накануне Штаты распространили в ООН неофициальный документ, в котором также постарались частично переложить вину за инциденты с химическим оружием в Сирии на Россию. Почему Вашингтон решился на такой шаг, и есть ли в бумагах реальные доказательства?

Документ с оценками США российской позиции в отношении применения химического оружия в Сирии распространили в Совете Безопасности ООН неофициально. Видимо, потому что подписываться под этим докладом профессионалы вряд ли стали бы. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, ход и результаты расследования инцидентов применения запрещенных веществ на территории Сирийской Арабской Республики искажены намеренно, чтобы ввести читателей в заблуждение. В Москве подчеркнули, что содержание материала "не имеет ничего общего с действительностью".

"Одерживающей уверенные победы сирийской армии просто нет никакого смысла прибегать к применению единичных химических боеприпасов, чтобы обеспечить, по американской версии, преимущество в ходе локальных боестолкновений, но при этом заведомо получить в ответ жесткую реакцию мирового сообщества. Попытки возложить ответственность на Дамаск лишены всякой логики. В то же время на фоне его явных военных успехов именно для терпящих поражение террористов и тех, кто их поддерживает, организация подобных провокаций является надеждой на спасение", — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Продолжают на Западе возлагать на Дамаск вину и за трагедию в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. В атаках сразу, не утруждая себя разбирательствами, обвинили республиканские войска. Вскоре Организация по запрещению химического оружия и ООН все же создали совместный механизм по расследованию этого преступления. Группа подготовила доклад, основываясь на показаниях неких свидетелей, неких фотографиях и видеозаписях. Однако посетить сам Хан-Шейхун, либо авиабазу Шайрат, с которой якобы и вылетели атаковавшие город самолеты, следователи так и не решились.

"Никакого расследования не было. До сих пор неизвестно, что правдой является в принципе. Понятно, что это была провокация, чтобы спровоцировать Россию, атаковать сирийские вооруженные силы, и больше ни для чего. Они используют еще немало ситуаций для того, чтобы нанести урон имиджу России", — заявляет Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию об уничтожении химического оружия в Сирии в сентябре 2013 года. В следующем году стартовала масштабная операция, в ходе которой с территории арабской республики вывезли и утилизировали 1200 тонн отравляющих веществ. В ней приняли участие девять государств, в том числе и Россия. А после освобождения сирийских городов российские специалисты ликвидировали арсеналы и фабрики, где боевики хранили и производили химоружие.

"На какой-то момент казалось, что ситуация разрешилась: все признали по факту, что Россия выполнила свои обещания, и никакого оружия химического в Сирии больше не осталось. Сейчас же, по прошествии нескольких лет, вновь всплывает вопрос, что сирийское правительство имеет какое-то химическое оружие, зачем-то, и более того, Россия их покрывает", — говорит политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

В России последний боеприпас, начиненный боевым отравляющим веществом, утилизировали в сентябре прошлого года в Удмуртии. Команду на уничтожение отдал Владимир Путин по телемосту. Президент назвал это историческим событием. Таким образом, свои обязательства Россия выполнила досрочно. Чего не скажешь о США. Крупнейшие хранилища до сих пор находятся на американском континенте. Сроки окончательной ликвидации запрещенного оружия Вашингтон постоянно откладывает, ссылаясь на нехватку средств.

"Американцы опробовали разные технологии уничтожения химического оружия. В итоге остановились на технологии, которая является весьма сомнительной. От графика они сильно отстают. Когда будет завершено уничтожение запасов химических веществ в США никто сейчас сказать не может, в том числе и сами американцы. Это, скорее, некомпетентность и попытка замаскировать все обвинениями в адрес России, которая якобы кого-то там прикрывает", — отмечает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Химические атаки, совершенные террористами на территориях, контролируемых правительственными войсками, так называемая коалиция, возглавляемая США, упорно не замечала. Более того, продолжала закрывать глаза и на то, что сегодня боевики расширяют свои возможности по изготовлению и применению запрещенных веществ. И все это опять же на фоне голословных нападок на Дамаск и Москву. Официальных документов с обвинениями нет еще и потому, уверены эксперты, что в этом случае была бы создана международная комиссия, которая могла бы провести непредвзятое расследование в Сирии, которое, судя по всем, на Западе никому не нужно.