Вучич пообещал помощь косовским сербам

Президент Сербии Александр Вучич возложил цветы к месту убийства Оливера Ивановича. Политик сегодня посетил Косово: он пообещал встретиться с местными жителями, чтобы обсудить сложившуюся после нападения ситуацию.

Для Косово это огромное событие. Меры безопасности — беспрецедентные. Полиция повсюду: на каждой городской улице, вдоль всех загородных трасс. Александр Вучич в должности президента Сербии посещает автономию впервые. И визит этот, как говорят чиновники, чрезвычайно рискованный.

Министр внутренних дел накануне даже не скрывал: от поездки Александра Вучича отговаривал как мог. Но президент оказался непреклонен. Приехать в Косово не просто желание, это необходимость. После убийства Оливера Ивановича у местных сербов накопилось очень много вопросов и опасений.

"Мое послание сербам Косова и Метохии заключается в том, что они должны преодолеть трудности и остаться в своих домах здесь. Сербское государство помогало и продолжит помогать еще больше в будущем. Мы не можем позволить оставить земли, где мы жили всегда", — заявил Вучич.

Первая остановка президентского кортежа — монастырь Баньска, обитель в Северном Косове, месте компактного проживания сербского населения. Местные жители начали собираться здесь ранним утром. И несколько часов в метель в ожидании президента никого не остановили.

"Каждый из нас, живущих здесь, в Косово и Метохии, в очень трудных условиях, знает, что мы не смогли бы остаться на этой земле без помощи Сербского государства. И при всей нашей смелости, силе и терпении без поддержки мы просто не справимся", — сказал епископ Рашко-Призренский Феодосий.

Обитель уже поддерживают. После того, как в период войны в регионе десятки православных храмов были сожжены и уничтожены, реконструкция христианских святынь — одна из важных задач для Белграда. Впрочем, помощи ждут не только здесь. Сразу после посещения монастыря Александр Вучич приехал в Косовску-Митровицу. Город, где во вторник сразу несколькими выстрелами из проезжающей машины и был застрелен Оливер Иванович. На непростой разговор с местными жителями президент выделил несколько часов.

У этого визита сразу несколько задач. Прежде всего, снять напряжение и успокоить местных жителей. После случившегося многие из них боятся оставаться в крае. И посещение президента — своего рода обещание безопасности. Впрочем, приезд Вучича — знак еще и албанским властям. Которые, как считают многие в Белграде, под видом расследования могут попытаться занять север автономии, где сейчас живут сербы, и вытеснить их с родной земли. И Александр Вучич намерен продемонстрировать, что планам этим, если они и существуют, сбыться не суждено.