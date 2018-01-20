Уснувший водитель фуры снес остановку на трассе в Башкирии

Большегруз протаранил остановочный пункт неподалеку от села Кандры в Туймазинском районе Республики Башкортостан, инцидент произошел в минувшую пятницу, 19 января.

Фуру, двигавшуюся по трассе, внезапно занесло. Она выехала за пределы проезжей части и врезалась в остановку, полностью разрушив ее.

К счастью, в момент столкновения остановка пустовала, поэтому обошлось без пострадавших.

Местные СМИ утверждают, что водитель грузовика уснул за рулем.