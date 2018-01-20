КХЛ. "Авангард" взял реванш у "Металлурга"

В очередной игровой день Континентальной хоккейной лиги в Магнитогорске встретились два непримиримых соперника – местный "Металлург" и омский "Авангард". Совсем недавно, 16 января, эти команды уже играли между собой. Тогда сильнее оказалась "Магнитка". На этот раз "ястребы" взяли реванш.

Матч в Магнитогорске получился очень результативным. На двоих хоккеисты забросили девять шайб. Шесть из них пришлись на долю гостей. У "Авангарда" отличились Илья Михеев, Чад Ро, Никита Самохвалов, Тедди Перселл, Андре Петерссон и Максим Чудинов.

В составе "Металлурга" заброшенными шайбами отметились Андрей Чибисов, Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин. Благодаря победе над "Магниткой" омский клуб сумел прервать серию из четырех поражений кряду.

В других встречах дня челябинский "Трактор" дома был сильнее ханты-мансийской "Югры" 2:1, а минские динамовцы обыграли в гостях своих рижских одноклубников со счетом 3:2. Стоит отметить, что матч в Риге состоялся на открытом воздухе.