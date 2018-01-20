Россия и Мьянма упростили порядок захода военных кораблей

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Республики Союз Мьянма старший генерал Мин Аунг Хлайн в субботу провели переговоры. По их итогам подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, пишет ТАСС.

Россия и Мьянма планомерно расширяют военное сотрудничество, заявил Сергей Шойгу. Российская сторона высоко оценивает важность "визитов вежливости" военных кораблей двух стран.

Мин Аунг Хлайн надеется, контакты военнослужащих России и Мьянмы будут нарастать.