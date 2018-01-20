Спецоперация в Африне: российских военных перебросили в Телль-Аджар

Командование войск РФ в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне, где Турция проводит операцию против курдов. Для предупреждения возможных провокаций и исключения угрозы жизни российских военных группа Центра примирения и военной полиции передислоцирована из района Африна в Телль-Аджар. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

В свою очередь в МИД РФ обеспокоены ситуацией в сирийском Африне и следят за развитием ситуации. Ведомство призвало стороны конфликта к сдержанности.

Между тем, представитель Министерства обороны США Эрик Пахон также призвал стороны избежать эскалации конфликта в регионе и сосредоточиться на разгроме "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ). Он подчеркнул, что возглавляемая США коалиция не проводит операции в Африне, поскольку сконцентрирована на военных операциях против ИГ.

По словам главы Минобороны США, Штаты понимают обеспокоенность Турции с точки зрения безопасности, связанную с Рабочей партией Курдистана, которая признана в Америке зарубежной террористической организацией, передает ТАСС.

Ранее Турция усилила натиск на курдские силы самообороны в Сирии. Помимо артиллерийских обстрелов, в боевую работу включилась авиация. В районе Африн истребители ВВС Турции начали уничтожать позиции отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз.