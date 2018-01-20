В Молдавии решили потребовать от России миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья

Россия нарушила нормы международного права и должна выплатить миллиарды долларов за "оккупацию" Молдовы, считает спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

Российские миротворцы, по словам Канду, — оккупационные силы. Он надеется, что присутствие российских военных подразделений заинтересует ООН.

Планируется, что расчет потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет выполнит международная юридическая компания.

Вопрос о советской оккупации Канду считает более чувствительным.

Вместе с тем Кишинев хочет уважительных отношений с Москвой, но в качестве партнера Молдавии видит ЕС и США, передает РИА Новости.

В Приднестровском регионе Молдавии находится оперативная группа российских войск. Их задача - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого - русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году регион стал фактически неподконтрольной властям территорией.