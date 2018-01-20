Арестован водитель, пытавшийся расстрелять "полицейского Нео"

Суд в Подмосковье арестовал 43-летнего водителя, которого подозревают в нападении на сотрудника ДПС.

ЧП произошло 19 января около 17 часов. Сотрудник ДПС Люберецкого района Московской области стал свидетелем аварии в Лыткарино, в результате которой водитель ВАЗ-2113 не справился с управлением и наехал на ограждение пожарной части. Началось разбирательство, в ходе которого водитель, находившийся на переднем пассажирском сидении в служебной машине, напал на инспектора. Мужчина дважды выстрелил в упор из травматического оружия в сотрудника правоохранительных органов. Но тот, подобно герою фильма "Матрица", сумел увернуться от выстрелов и выбил оружие из рук подозреваемого.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что подозреваемый находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.