Полицейский спецназ взял штурмом квартиру одессита, стрелявшего из окна по пенсионерам

Представитель одесской полиции разместил в сети кадры штурма жилого помещения, в котором находился нетрезвый мужчина, открывший огонь по пожилым людям на улице.

По данным СМИ, 20 января в правоохранительные органы поступила информация о том, что некий злоумышленник стреляет по пожилым людям, находившимся под окнами его дома.

На место инцидента прибыла группа полицейского спецназа и оперативники уголовного розыска.

В ходе штурма подозреваемый пытался стрелять в стражей порядка и бросать в них пиротехнические изделия.

В итоге 49-летний мужчина был задержан. У него изъята винтовка калибра 4.6 мм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия".

К счастью, в результате выходки со стрельбой и штурма никто не пострадал.

Напомним, что в последние сутки в Одессе неспокойно. Так, в субботу, 20 января, на базе отдыха неподалеку от города взорвалась бомба, а днем ранее в самой Одессе произошла перестрелка, в результате которой погиб стрелок и один из полицейских.