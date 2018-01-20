Мутко: в Олимпиаде примут участие около 200 спортсменов из России

Вице-президент РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с сокращением Международным олимпийским комитетом предварительного списка российских спортсменов, готовых участвовать в Играх-2018. По словам чиновника, в Южную Корею отправятся около 200 наших олимпийцев.

"Предварительный список состоял из 358 человек, это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций. Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям", — цитирует Мутко ТАСС.

Также вице-президент предположил, сколько российских спортсменов отправится в Южную Корею. "Мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше, поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек. Окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта, женской команды по хоккею", — отметил чиновник.