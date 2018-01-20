Для повышения зарплат бюджетников выделят 14,5 миллиарда

В 2018 году работникам бюджетных учреждений увеличат заработную плату. На эти цели правительство России выделило 14,5 миллиардов рублей, пишет ТАСС.

Таким образом, министры приблизились к выполнению "майских указов" президента России Владимира Путина. Повышение уровня доходов работникам бюджетной сферы запланировано и на следующие два года.

Контролировать денежные средства будет Министерство финансов.