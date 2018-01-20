Клинцевич: Киев завел ситуацию в Донбассе в тупик

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции завел ситуацию в Донбассе в тупик, а его реализация – это полномасштабная война с самыми непредсказуемыми последствиями.

По его мнению, после принятия так называемого закона о реинтеграции Донбасса, который грубейшим образом перечеркнул минские договоренности, звучащие в адрес России обвинения в несоблюдении этих договоренностей являются "верхом лицемерия".

Как отметил Клинцевич, данный закон не вписывается "в цивилизованное правовое поле" и "буквально вопиет о неадекватности всей украинской власти".

"Назвать Россию агрессором, одновременно сохраняя с нами дипломатические отношения", — эта "новелла", несомненно, займет почетное место среди мировых политических и юридических абсурдов", — написал Клинцевич в Facebook.

Он также подчеркнул, что Россия жестко выполняет минские договоренности, не видя им никакой альтернативы.

Закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", украинский парламент принял в четверг, 18 января.